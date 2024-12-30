شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «ينساب» عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 562,500,000 سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال لكل سهم.

وأشارت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 2025-02-25، وتاريخ التوزيع 2025-03-16.

وتماشياً مع أفضل الممارسات، عدلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) منهجيتها في الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية في حال تم التفويض من الجمعية العامة العادية ابتداء من السنة القادمة 2025م.

وبموجب هذا التعديل سيتم الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية على النحو التالي:

1- إعلان توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول بعد اعتماد النتائج المالية الأولية للربع الثاني من نفس السنة المالية.

2- إعلان توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الثاني بعد اعتماد النتائج المالية السنوية لنفس السنة المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مجلس إدارة (ينساب) لتعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين بما يتناسب مع أداء الشركة المالي. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 562.5 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 562,500,000 سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال لكل سهم.وأشارت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 2025-02-25، وتاريخ التوزيع 2025-03-16.وتماشياً مع أفضل الممارسات، عدلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) منهجيتها في الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية في حال تم التفويض من الجمعية العامة العادية ابتداء من السنة القادمة 2025م.وبموجب هذا التعديل سيتم الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية على النحو التالي:1- إعلان توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول بعد اعتماد النتائج المالية الأولية للربع الثاني من نفس السنة المالية.2- إعلان توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الثاني بعد اعتماد النتائج المالية السنوية لنفس السنة المالية.وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مجلس إدارة (ينساب) لتعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين بما يتناسب مع أداء الشركة المالي.