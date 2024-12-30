شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب حقوق الأولوية لـ«سلامة للتأمين» بنسبة 86.86% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب بها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاكتتاب كان لـ(8,686,075) سهما من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي 10 مليون سهم.
وأضافت أن قيمة الأسهم المكتتب فيها 86,860,750 ريال.
وأوضحت أن نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 86.86%.
ونوهت بطرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي "المؤسسات الاستثمارية" وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية.
وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.
وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، سيقوم متعهد التغطية، شركة الأول كابيتال، بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية وذلك بسعر الطرح.
وأفادت بأن تاريخ بداية الطرح المتبقي: 1446-07-01 الموافق 2025-01-01.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية الطرح المتبقي: 1446-07-02 الموافق 2025-01-02.
وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (1,313,925) سهم من الساعة العاشرة 10:00 صباحًا من الأربعاء1446/07/01هـ الموافق 2025/01/01م، وتستمر إلى الساعة الخامسة 05:00 مساء من يوم الخميس 1446/07/02هـ الموافق 2025/01/02م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاكتتاب كان لـ(8,686,075) سهما من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي 10 مليون سهم.
وأضافت أن قيمة الأسهم المكتتب فيها 86,860,750 ريال.
وأوضحت أن نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 86.86%.
ونوهت بطرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي "المؤسسات الاستثمارية" وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية.
وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.
وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، سيقوم متعهد التغطية، شركة الأول كابيتال، بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية وذلك بسعر الطرح.
وأفادت بأن تاريخ بداية الطرح المتبقي: 1446-07-01 الموافق 2025-01-01.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية الطرح المتبقي: 1446-07-02 الموافق 2025-01-02.
وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (1,313,925) سهم من الساعة العاشرة 10:00 صباحًا من الأربعاء1446/07/01هـ الموافق 2025/01/01م، وتستمر إلى الساعة الخامسة 05:00 مساء من يوم الخميس 1446/07/02هـ الموافق 2025/01/02م.