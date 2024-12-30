شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنتي «المراجعة» و«الترشيحات والمكافآت» في «قمة السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة - بالتمرير-، تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الحالية والتي بدأت بتاريخ 23-12-2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي في 22-12-2028م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: ثامر الوادعي، وعضوية كل من: سعد المهنا، ويوسف الغنام.

وقرر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة بالتمرير، أمس، تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك من تاريخ صدور القرار حتي نهاية دورة المجلس في تاريخ 22-12-2028 م.

وجاء تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة: د. فيصل آل فاضل، وعضوية كل من: عبدالله العجمي، ووعد الفاعوري.

ووافق المجلس إلى إعداد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وعرضها على أقرب جمعية عامة للتصويت عليها.