شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنتي «المراجعة» و«الترشيحات والمكافآت» في «قمة السعودية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة - بالتمرير-، تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الحالية والتي بدأت بتاريخ 23-12-2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي في 22-12-2028م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: ثامر الوادعي، وعضوية كل من: سعد المهنا، ويوسف الغنام.
وقرر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة بالتمرير، أمس، تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك من تاريخ صدور القرار حتي نهاية دورة المجلس في تاريخ 22-12-2028 م.
وجاء تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة: د. فيصل آل فاضل، وعضوية كل من: عبدالله العجمي، ووعد الفاعوري.
ووافق المجلس إلى إعداد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وعرضها على أقرب جمعية عامة للتصويت عليها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: ثامر الوادعي، وعضوية كل من: سعد المهنا، ويوسف الغنام.
وقرر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة بالتمرير، أمس، تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك من تاريخ صدور القرار حتي نهاية دورة المجلس في تاريخ 22-12-2028 م.
وجاء تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة: د. فيصل آل فاضل، وعضوية كل من: عبدالله العجمي، ووعد الفاعوري.
ووافق المجلس إلى إعداد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وعرضها على أقرب جمعية عامة للتصويت عليها.