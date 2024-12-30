الاقتصاد

«المركز الآلي»: توريد فلاتر للشاحنات الثقيلة بـ1.06 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الآلي»: توريد فلاتر للشاحنات الثقيلة بـ1.06 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتمت شركة المركز الآلي السعودي صفقة لتوريد فلاتر للشاحنات الثقيلة مع أحد عملائها.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة الصفقة تقدر بـ 1.068 مليون ريال قبل ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع الأثر المالي للصفقة في شهر ديسمبر الحالي.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا