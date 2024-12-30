شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الآلي»: توريد فلاتر للشاحنات الثقيلة بـ1.06 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتمت شركة المركز الآلي السعودي صفقة لتوريد فلاتر للشاحنات الثقيلة مع أحد عملائها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ 1.068 مليون ريال قبل ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع الأثر المالي للصفقة في شهر ديسمبر الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ 1.068 مليون ريال قبل ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع الأثر المالي للصفقة في شهر ديسمبر الحالي.