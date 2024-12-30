شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم الأعمال» توقع عقد الاستحواذ على «وصل التقنية» بـ8.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عقد الاستحواذ النهائي على شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 27 أكتوبر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركاء شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة للاستحواذ على 100% من الأخيرة.
وأعلنت الشركة، تعيين شركة قيمة المالية مستشارا ماليا للصفقة، فيما أعلنت في 10 نوفمبر الماضي، تسلمها شهادة عدم وجوب إبلاغ الصادرة من الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ على 100% من شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة.
علما بأن شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة تم تحويلها إلى فرع شركة تنبؤ لتقنية المعلومات، وبلغت قيمة الصفقة مبلغ وقدره 8.5 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 27 أكتوبر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركاء شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة للاستحواذ على 100% من الأخيرة.
وأعلنت الشركة، تعيين شركة قيمة المالية مستشارا ماليا للصفقة، فيما أعلنت في 10 نوفمبر الماضي، تسلمها شهادة عدم وجوب إبلاغ الصادرة من الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ على 100% من شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة.
علما بأن شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة تم تحويلها إلى فرع شركة تنبؤ لتقنية المعلومات، وبلغت قيمة الصفقة مبلغ وقدره 8.5 مليون ريال.