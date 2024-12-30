الاقتصاد

«الخليج للتدريب»: تمديد اتفاقية للاستحواذ على 80% من «أضواء الهداية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اتفقت شركة الخليج للتدريب والتعليم مع شركة إثراء القابضة على تمديد تاريخ انتهاء اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 80% من شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تمديد الاتفاقية من 31 ديسمبر الحالي إلى 31 مارس 2025.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 9 سبتمبر الماضي، تقديمها طلبا إلى هيئة سوق المال لزيادة رأس مالها فيما يتعلق باتفاقية البيع والشراء المعدلة بتاريخ 24/02/1446هـ (الموافق 28/08/2024م) للاستحواذ على 1.6 مليون سهم عادي في شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية، أي ما يُعادل 80% من أسهم أضواء الهداية مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة للمساهم البائع في أضواء الهداية (وهي شركة إثراء القابضة، شركة مساهمة مقفلة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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