شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للتدريب»: تمديد اتفاقية للاستحواذ على 80% من «أضواء الهداية» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 9 سبتمبر الماضي، تقديمها طلبا إلى هيئة سوق المال لزيادة رأس مالها فيما يتعلق باتفاقية البيع والشراء المعدلة بتاريخ 24/02/1446هـ (الموافق 28/08/2024م) للاستحواذ على 1.6 مليون سهم عادي في شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية، أي ما يُعادل 80% من أسهم أضواء الهداية مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة للمساهم البائع في أضواء الهداية (وهي شركة إثراء القابضة، شركة مساهمة مقفلة. الدمام - شريف احمد - اتفقت شركة الخليج للتدريب والتعليم مع شركة إثراء القابضة على تمديد تاريخ انتهاء اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 80% من شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن تمديد الاتفاقية من 31 ديسمبر الحالي إلى 31 مارس 2025.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 9 سبتمبر الماضي، تقديمها طلبا إلى هيئة سوق المال لزيادة رأس مالها فيما يتعلق باتفاقية البيع والشراء المعدلة بتاريخ 24/02/1446هـ (الموافق 28/08/2024م) للاستحواذ على 1.6 مليون سهم عادي في شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية، أي ما يُعادل 80% من أسهم أضواء الهداية مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة للمساهم البائع في أضواء الهداية (وهي شركة إثراء القابضة، شركة مساهمة مقفلة.