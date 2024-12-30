شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار والعملات اليوم الإثنين 30 - 12– 2024.. الدولار بـ50.8 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم الإثنين، 30 ديسمبر 2024 09:00 ص

ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30 -12-2024، في البنك الأهلي المصري وفقا لاخر تحديث امس في المصارف والبنوك. وجاءت الأسعار كالآتي: سعر الدولار اليوم

50.8 جنيه للشراء. 50.9 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.86 جنيه للشراء. 53.15 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.53 جنيه للشراء. 64.09 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

164.10 جنيه للشراء. 165.18 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم

13.49 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.81 جنيه للشراء. 13.85 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم

12.89 جنيه للشراء. 13.97 جنيه للبيع.

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