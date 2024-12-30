شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر.. ما هو أعلى سعر في تاريخ تسعير الذهب؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين 30-12-2024 في سوق الصاغة، وسط حركة محدودة للذهب في مصر مع بداية التداولات الأسبوعية، ونيجب عن سؤال ما هو أعلى سعر للذهب في مصر خلال 2024.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4261 جنيها.

عيار 21 يسجل 3728 جنيها.

عيار 18 يسجل 3195 جنيهاً

الجنيه الذهب 29824 جنيها

وشهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة ما جعل من الذهب المحلي حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.



فقد افتتح الذهب عيار 21 تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى خلال هذا العام عند متوسط سعر 4200 جنيه للجرام في 31 يناير مسجلاً ارتفاع بنسبة 32.5% بمقدار 1030 جنيه.



سعر الذهب عاد إلى التراجع بعدها بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى في 2024 عند 2620 جنيه للجرام في 3 مارس، ثم استقرت تداولات الذهب خلال العام وفي شهر ديسمبر الحالي استقر السعر فوق المستوى 3700 جنيه للجرام.

أما عن مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2024 فقد سجلت 38 طن من الذهب ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طن من الذهب.

وفيما يلي كشف حساب الذهب خلال عام 2024 مقسمة لأرباع سنوية:

الربع الأول من 2024

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليسجل انخفاض خلال الربع بمقدار 90 جنيه بنسبة انخفاض 2.8% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 3080 جنيه للجرام.

مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 13.2 طن من الذهب خلال الربع الأول، مقسمة بين 5.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.

أهم التطورات خلال الربع الأول:



- طرح شهادات إدخار جديدة في البنوك الحكومية بعوائد مرتفعة.

- أزمة نقص السيولة الدولارية ليواجه المستثمرون صعوبات في تأمين الدولار، مما دفعهم لشراء الذهب كملاذ آمن.

- تعويم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مارس 2024 ليفقد الجنيه 60% من قيمته وتنتهي الفجوة بين سعر الصرف في البنوك وسعر السوق الموازي.

- صفقة رأس الحكمة التي ساعدت على استقرار الاحتياطي الدولاري وساعدت على قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة لمواجهة التضخم المرتفع.

حصاد الذهب في الربع الثاني من 2024:

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثاني من العام عند المستوى 3110 جنيهات للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 45 جنيه بنسبة ارتفاع 1.4% ويغلق تداولات الربع الثاني عند المستوى 3155 جنيه للجرام.

مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 14.4 طن من الذهب خلال الربع الثاني، مقسمة بين 7.6 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفق تقرير مطول من جولد بيليون.

أهم التطورات خلال الربع الثاني:

- ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري.

- تلقي الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة في شهر مايو 2024 بمقدار 20 مليار دولار مما ساعد على تحسين احتياطي النقد الأجنبي ليساهم في تهدئة أسعار الذهب.

- تأثر سعر الذهب المحلي بالارتفاعات العالمية في أسعار الذهب بسبب مخاوف الركود الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

- فرضت الحكومة المصرية إجراءات لمراقبة سوق الذهب ومحاولة ضبط الأسعار، شملت زيادة الضرائب الجمركية على الذهب المستورد ما أثر على الأسعار المحلية.