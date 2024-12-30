شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. Wi-Fi Calling مكالمات بجودة عالية وبنفس تكلفة الدقيقة العادية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركات الاتصالات لإطلاق خدمة "Wi-Fi Calling" قريبا، وهي تقنية مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة المكالمات الصوتية في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية الشبكية، تعتمد هذه الخدمة على إجراء المكالمات عبر شبكات الواي فاي بدلا من الشبكات التقليدية، مع الحفاظ على نفس تكلفة الدقيقة العادية وفا لما أكده مصدران بالشركات.

وتتيح الخدمة للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية من خلال شبكة الواي فاي، مما يجعلها حلاً مثاليا للمنازل والأماكن المغلقة التي تعاني من ضعف التغطية، تعمل التقنية على تحويل المكالمة عبر الواي فاي ثم بثها إلى شبكة GSM التقليدية دون الحاجة إلى أي تطبيقات إضافية.

بدأت التجارب الفنية لهذه الخدمة في مصر منذ عدة أشهر، حيث أجرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اختبارات مكثفة لضمان جودة الخدمة، ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي، تشير التقارير إلى أن الخدمة في مراحلها النهائية من الاختبار، ومن المتوقع أن تكون متاحة للمستخدمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

تعمل خدمة "Wi-Fi Calling" على معظم الهواتف الذكية الحديثة، ويمكن تفعيلها بسهولة من خلال إعدادات الجهاز، ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في الأجهزة أو الشبكات.

تعتبر خدمة "Wi-Fi Calling" خطوة هامة لتحسين تجربة الاتصالات، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، بفضل هذه التقنية سيتمكن المستخدمون من إجراء مكالمات صوتية بجودة عالية ودون انقطاع، مما يعزز من كفاءة الاتصال ويسهم في تطوير قطاع الاتصالات بشكل عام.