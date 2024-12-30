الاقتصاد

في البحرين سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن في البحرين سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 08:00 ص

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين  30-12-2024 في البحرين حيث سجل عيار  24 مبلغ 31.700 دينار ، و عيار 21 مبلغ27.725 دينار


عيار الذهب سعر الذهب
عيار الذهب سعر الذهب
عيار 24 سجل  31.700 دينار
عيار 22 سجل  29.050 دينار
عيار  21سجل  27.725 دينار
عيار 18 سجل  23.775 دينار
عيار 14 سجل 18.500 دينار
عيار 12 سجل 15.850 دينار
الاونصة سجلت  985.825 دينار
الجنيه الذهب سجل 221.875 دينار
الأونصة بالدولار 2621.85 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements