تعرف على سعر الحديد اليوم الاثنين 30- 12- 2024 وأهم أنواعه

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ما يزال سعر الحديد يواصل الاستقرار بالرغم من التوترات الجيو سياسية المحيطة بالمنطقة حيث ما يزال على نفس سعره خلال الشهر الجارى .. وواصل سعر الحديد اليوم الاثنين 30 -12-2024 استقراره في الأسواق بمتوسط سعر نحو 38500 للطن ويصل لاكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية ،وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

تعرف على أسعار الحديد اليوم الاثنين 30 ديسمبر

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .