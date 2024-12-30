شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سعد: أتوقع أن تشهد مبيعات السيارات انفراجة خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات، ان مبيعات السيارات حاليا تشهد نوع من الركود النسبى فى الزيرو والمستعمل، لأن اسعار السيارات فى حالة تذبذب، مؤكدا أن هذا الركود سينخفض تدريجيا بداية من الربع الاول من عام 2025.

وتوقع امين رابطة مصنعى السيارات فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات انفراجة قوية عقب النصف الثانى من العام المقبل 2025، موضحا أنه هناك عدة أسباب توحى بذلك منها زيادة الإنتاج المحلى بالإضافة إلى زيادة المعروض بشكل عام ومن هنا سيكون الطلب على قدر المعروض وسوف تختفى ظاهرة الاوفر برايس.

وعلق "سعد" فى تصريحاته عن قانون الاستيراد الشخصى المطروح مؤخرا من قبل وزارة الاستثمار أنه قانون ملزم لجميع الأطراف ويحفظ حقوق كل من التاجر والمستهلك.