شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 في الكويت.. عيار 12 بـ13 دينارا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 25.975 دينار كويتى، أما سعر الذهب عيار 14 سجل 15.150 دينار.

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:



عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 25.975 دينار

عيار 22 سجل 23.825 دينار

عيار 21 سجل 22.725 دينار

عيار 18 سجل 19.500 دينار

عيار14سجل 15.150 دينار

عيار 12سجل 13.000 دينار

الاونصة سجلت 808.250 دينار

الجنيه الذهب سجل 181.900 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2621.71 دولار