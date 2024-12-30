شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-12-2024.. عيار 21 بـ276.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وننشر أسعار الذهب اليوم فى السعودية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 316.00 ريال سعودى، أما سعر الذهب عيار 21 سجل276.50 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية كالتالى:عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 316.00 ريال

عيار 22 سجل 289.50 ريال

عيار 21سجل276.50 ريال

عيار 18سجل237.00 ريال

عيار 14سجل184.25 ريال

عيار 12سجل158.00 ريال

الاونصة سجلت 9825.00 ريال

الجنيه الذهب سجل 2211.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2620.00 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.