شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024.. بداية أسبوعية هادئة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، خلال التعاملات الصباحية عقب فتح التعاملات العالمية على الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4261 جنيها.

عيار 21 يسجل 3728 جنيها.

عيار 18 يسجل 3195 جنيهاً

الجنيه الذهب 29824 جنيها

تداولات الذهب في الربع الأخير من 2024

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 400 جنيه بنسبة ارتفاع 12.7% ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 3560 جنيه للجرام.

مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 10.4 طن من الذهب خلال الربع الثالث، مقسمة بين 5.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و5.1 طن لمشتريات المشغولات الذهبية

أهم التطورات خلال الربع الثالث:

- استقرار سعر صرف الجنيه المصري ساهم في استقرار نسبي لسعر الذهب المحلي.

- استمر نقص إمدادات الذهب بسبب القيود المفروضة على استيراد الذهب الخام وتباطؤ الإنتاج المحلي، مما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة الفجوة بين العرض والطلب.

- قامت الحكومة بطرح مبادرات لزيادة تدفقات العملات الأجنبية مما خفف بشكل محدود من الضغط على سوق الذهب.

- تصاعد التوترات في المنطقة العربية ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المحلية والعالمية.