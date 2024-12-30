شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث أسعار هيونداي أكسنت في مصر والان مع تفاصيل الخبر

جاء أخر تحديث لأسعار السيارات في مصر أن سعر السيارة " هيوانداي اكسنت " لمختلف الفئات ، حيث سجلت أول فئة " سعر 780 ألف جنيه ، والفئة الثانية جاءت بسعر 810 ألف جنيه ، والفئة الثالثة سجلت سعر 855 ألف ، والفئة الرابعة بسعر 875 ألف جنيه ، وأخيرا النسخة الخامسة " هاي لاين " فقد سجلت 910 ألف جنيه .

يذكر أن السيارة " هيوانداي اكسنت " تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي.

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.