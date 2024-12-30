شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 30-12-2024.. عيار 21 بـ284.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 30-12-2024، حيث سجل عيار 24 بـ317.50 درهم ، وعيار 21 بـ284.75 درهم

وتشهد أسعار معدن الذهب خلال التعاملات اليوم انخفاض ، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جنباً إلى جنب مع هدوء الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد آمال انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا. وفى الأسواق العربية سجل سعر الذهب في الإمارات عيار 24 مبلغ 317.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24 سجل 317.50 درهم

عيار 22 سجل 294.00 درهم

عيار 21 سجل 284.75 درهم

عيار 18 سجل 244.00 درهم

عيار 14 سجل 187.75 درهم

عيار 12 سجل 161.00 درهم

الاونصة سجلت 9875.25 درهم

الجنيه الذهب سجل 2278.00 درهم

الأونصة بالدولارسجلت 2620.00 دولار

وإلى جانب ذلك، أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.