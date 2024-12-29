شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 29-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 29-12-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وبريميم هيلثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تخسر 22 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 22 مليار جنيه عند مستوى 2.165 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 899.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.2 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.36%، والعرب على 4.36%، واستحوذت المؤسسات على 18.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.7%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 56.9 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 94.3 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36585 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 8129 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 11181 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3067 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 10133 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 132 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 12.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.44%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 99 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 10.17%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 53.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.51%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.396 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.04%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 50.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.49%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.365 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 4.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 59.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.22%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 8.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%.