شكرا لقرائتكم خبر عن فى سلطنة عمان أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12- 2024 عيار 18 بـ24.250 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 24 32.375 ريال وعيار 21 28.325 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاحد 29-12-2024 فى سلطنة عمان كالتالى: عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 32.350 ريال

عيار 22 سجل 29.650 ريال

عيار 21 سجل 28.300 ريال

عيار 18 سجل 24.250 ريال

عيار 14 سجل 18.875 ريال

عيار 12 سجل 16.175 ريال

الاونصة سجلت 1006.025 ريال

الجنيه الذهب سجل 226.400 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2621.82 دولار

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.