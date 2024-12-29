شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع عيار 21 بالتعاملات المسائية.. سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، خلال التعاملات المسائية، حيث هبط الذهب عند القياس على التعاملات المسائية أمس ، وفي ما يلي تطورات سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4261 جنيها.

عيار 21 يسجل 3728 جنيها.

عيار 18 يسجل 3195 جنيهاً

الجنيه الذهب 29824 جنيها

تداولات 2024

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 400 جنيه بنسبة ارتفاع 12.7% ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 3560 جنيه للجرام.

مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 10.4 طن من الذهب خلال الربع الثالث، مقسمة بين 5.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و5.1 طن لمشتريات المشغولات الذهبية

أهم التطورات خلال الربع الثالث:

- استقرار سعر صرف الجنيه المصري ساهم في استقرار نسبي لسعر الذهب المحلي.

- استمر نقص إمدادات الذهب بسبب القيود المفروضة على استيراد الذهب الخام وتباطؤ الإنتاج المحلي، مما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة الفجوة بين العرض والطلب.

- قامت الحكومة بطرح مبادرات لزيادة تدفقات العملات الأجنبية مما خفف بشكل محدود من الضغط على سوق الذهب.

- تصاعد التوترات في المنطقة العربية ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المحلية والعالمية.