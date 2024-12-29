شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 فى قطر .. عيار 24 بـ306.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 في قطر حيث سجل عيار 24 306.75 ريال، وعيار21 سجل 268.50 ريال.

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 306.75 ريال

عيار 22 سجل 281.25 ريال

عيار 21 سجل 268.50 ريال

عيار 18 سجل 230.00 ريال

عيار 14 سجل 179.00 ريال

عيار 12 سجل 153.50 ريال

الاونصة سجلت 9543.00 ريال

الجنيه الذهب سجل 2147.75 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2621.71 دولار

ويعد سعر الذهب في قطرمن المؤشرات الاقتصادية التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال القطرى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



