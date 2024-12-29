شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 30- 12- 2024.. الدولار بـ 50.8 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الدولار استقراره اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 30 -12-2024، في مختلف البنوك ومنها البنك الأهلي المصري وفقا لاخر تحديث امس في المصارف والبنوك..

وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر الدولار اليوم

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.86 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.53 جنيه للشراء.

64.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.10 جنيه للشراء.

165.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.49 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.81 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.89 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.