شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تطورات سعر الذهب اليوم 29 ديسمبر فى الصاغة وعيار 21 يسجل 3728 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 07:00 م

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 400 جنيه بنسبة ارتفاع 12.7% ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 3560 جنيه للجرام.

مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 10.4 طن من الذهب خلال الربع الثالث، مقسمة بين 5.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و5.1 طن لمشتريات المشغولات الذهبية

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4261 جنيها.

عيار 21 يسجل 3728 جنيها.

عيار 18 يسجل 3195 جنيهاً

أهم التطورات خلال الربع الثالث:- استقرار سعر صرف الجنيه المصري ساهم في استقرار نسبي لسعر الذهب المحلي.- استمر نقص إمدادات الذهب بسبب القيود المفروضة على استيراد الذهب الخام وتباطؤ الإنتاج المحلي، مما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة الفجوة بين العرض والطلب.



- قامت الحكومة بطرح مبادرات لزيادة تدفقات العملات الأجنبية مما خفف بشكل محدود من الضغط على سوق الذهب.



- تصاعد التوترات في المنطقة العربية ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المحلية والعالمية.