شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء صعود السيارات والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها مواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 1.7%، 1.4%، على التوالي، وهبط قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، وانخفض قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1%، ونزل قطاعا البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، ثم قطاعا العقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.01%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 22 مليار جنيه عند مستوى 2.165 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 899.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.2 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.36%، والعرب على 4.36%، واستحوذت المؤسسات على 18.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.7%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 56.9 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 94.3 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36585 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 8129 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 11181 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3067 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 10133 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة.



