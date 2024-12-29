شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى العراق اليوم الأحد 29-12-2024.. عيار 21 بـ96400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد 29-12-2024 والتي تشهد تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى العراق كالتالى: عيار 24 سجل 110200 دينار عيار 22 سجل 101000 دينار عيار 21سجل 96400 دينار عيار 18سجل 82600 دينار عيار 14سجل 64300 دينار عيار 12سجل 55100 دينار الاونصة سجلت 3427400 دينار الجنيه الذهب سجل 771400 دينار الأونصة بالدولار سجلت 2621.72 دولار

وشهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا، يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



