الاقتصاد

سعر الدولار والعملات اليوم 29 ديسمبر.. الدولار بـ50.8 جنيه في ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - مع إغلاق البنوك ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد  29-12-2024، في البنك الأهلي المصري.

وجاءت الأسعار كالآتي: سعر الدولار اليوم

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.86 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.53 جنيه للشراء.

64.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.10  جنيه للشراء.

165.18  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.49 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.81 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.89 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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