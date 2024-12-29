القاهرة - سامية سيد - مع إغلاق البنوك ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 29-12-2024، في البنك الأهلي المصري.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار والعملات اليوم 29 ديسمبر.. الدولار بـ50.8 جنيه في ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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