شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار والعملات اليوم 29 ديسمبر.. الدولار بـ50.8 جنيه في ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع إغلاق البنوك ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 29-12-2024، في البنك الأهلي المصري.وجاءت الأسعار كالآتي: سعر الدولار اليوم
50.8 جنيه للشراء.
50.9 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليوم
52.86 جنيه للشراء.
53.15 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
63.53 جنيه للشراء.
64.09 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليوم
164.10 جنيه للشراء.
165.18 جنيه للبيعسعر الريال السعودى اليوم
13.49 جنيه للشراء.
13.56 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.81 جنيه للشراء.
13.85 جنيه للبيع.سعر الريال القطري اليوم
12.89 جنيه للشراء.
13.97 جنيه للبيع.
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