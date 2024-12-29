شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للمعلوماتية تطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال لتعزيز الاقتصاد الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن إنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال، بهدف دعم الشباب المصري في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم التنمية المستدامة، وأكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس الجامعة، أن المركز الجديد سيعمل على توفير بيئة حاضنة للمبدعين ورواد الأعمال، حيث يقدم خدمات متنوعة تشمل التدريب، الدعم القانوني والتقني، والاستشارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس حاضنات أعمال تُركز على تطوير الأفكار الابتكارية إلى مشاريع قابلة للنمو والمنافسة.

وأوضحت بهجت أن المركز يعكس رؤية الجامعة لتعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع البحث العلمي والتطوير في المجالات التقنية الحيوية، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، وأضافت أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، مع التركيز على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية، خاصة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة أماني حسن، رئيس تطوير الأعمال بالجامعة، أن المركز يتضمن أربع إدارات رئيسية، تشمل: إدارة دعم ريادة الأعمال والابتكار، التي تقدم استشارات قانونية ومالية للشركات الناشئة، وإدارة الدعم التقني، المسؤولة عن تقديم حلول تقنية للشركات، وإدارة الحاضنات، التي تشرف على تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو، ووحدة إدارة المشروعات البحثية والخدمات الاستشارية، التي تقدم حلولًا بحثية واستشارية للقطاعين الأكاديمي والصناعي.

ويهدف المركز أيضا إلى تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتوفير الدعم اللوجستي والفني للمبتكرين، وتسويق مخرجات الجامعة الإبداعية محليا ودوليا، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.