شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأحد 29-12-2024.. لماذا يستقر فى الصاغة؟ والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 29-12-2024 بالتعاملات الصباحية ثباتاً ملحوظاً، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29880 جنيها، وذلك على خلفية استقرار في جرام الذهب عيار 21 اليوم.

توقعات سعر الذهب

يستمر سعر الذهب في مصر في التحركات العرضية في نطاقات محددة وذلك في ظل ضعف تحركات الذهب في السوق العالمي بسبب فترة العطلات على مستوى العالم، أيضاً استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ساعد على التحركات العرضية للذهب.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.

وهنا أكدت شعبة الذهب إن الذهب استثمار طويل الأجل وكذلك سعر الجنيه الذهب دائم التغير على مدار اليوم، وفكرة الارتفاع والهبوط طبيعية لأن عوامل تحديث الذهب تتغير على مدار اليوم.