شكرا لقرائتكم خبر عن منتجع بيوت باي .. منتجع ترفيهي متكامل يقع في مدينة سفنكس الجديدة بالقرب من مدينة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منتجع بيوت باي هو منتجع ترفيهي متكامل يقع في مدينة سفنكس الجديدة بالقرب من مدينة الشيخ زايد كما أنه قريب ايضا من المتحف المصري الجديد والأهرامات ومطار سفنكس الدولي مما يجعله وجهة ومقصد سياحي مرغوب على مدار العام .

تبلغ مساحة منتجع بيوت باي 168000 م₂ ويتكون من فندق 450 غرفة مساحة الغرفة 70م₂ وعدد 2 حمام سباحة كبير كما يحتوي على مطعمين أحدهما للأسماك والآخر للمشويات وبه منطقة خاصة لألعاب الأطفال وقاعة اجتماعات ومؤتمرات كبرى تسع 3500 فرد.

يوجد ايضا ملاعب تنس وكرة قدم وملحق بفندق منتجع بيوت باي سبا به جميع أنواع المساج الذي يقوم به فريق عمل يتكون من أفضل المتخصصات والمتخصصين من المدربات والمدربين المؤهلين في ذلك المجال تحت إشراف فريق طبي متكامل .

منتجع بيوت باي يقام به على مدار العام فاعليات تشمل الإجازات والأعياد بالإضافة إلى أجندة خاصة بالمؤتمرات استفادة من قاعة المؤتمرات الكبرى الموجودة به وسط ما يحيط بها من كافة وسائل الراحة والطبيعة الجميلة والمساحات الخضراء .

وهناك سلسة من الحفلات التي تقام طوال العام خلال الإجازات والأعياد.

وحول سبب إقامة منتجع بيوت باي صرح الدكتور حاتم حافظ رئيس مجلس ادارة شركة كابيتال للقرى السياحية (بيوت باي) أن حبه للطبيعة وخبرته في المجال السياحي وتنقله في كافة انحاء العالم وزيارته لمنتجعات عالمية شهيرة كل هذه الأسباب شجعته على اقامة هذا المنتجع خاصة مع شبكة البنية التحتية والطرق ومجموعة الكباري التي انشئت حديثا وسهلت التنقل ووفرت الوقت والجهد .

فبدلا من الذهاب شرقا وغربا بحثا عن فضاء لتغيير الجو والترفيه والتسلية والصحة الجسدية والنفسية كانت إقامة منتجع متكامل يخدم الأسرة والعائلة والمجتمع يكون قريبا جدا من كل المناطق والتجمعات السكنية لذلك تم إنشاء وانجاز مشروع منتجع بيوت باي .

ومن جانب أفاد المهندس كريم حافظ رئيس مجلس ادارة سفنكس للتأهيل والعيادات الخارجية والعضو المنتدب لشركة كابيتال للقرى السياحية (بيوت باي) بأن هدفنا الكامل هو راحة زائري منتجع بيوت باي والعمل على راحتهم خاصة في مجال التأهيل والعيادات الخارجية الملحقة بالمنتجع بأحدث الأجهزة الطبية وأفضل الأطباء المتخصصين في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الصحي، وللاطلاع على العروض اضغط هنا