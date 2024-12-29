شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 29 -12-2024 بالبنوك المصرية منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-12-2024، بالبنوك المصرية، في منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.2 جنيه للشراء و 165.3 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 29-12-2024 بداية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.2 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.6 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.



