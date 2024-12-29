شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 29-12-2024 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.89جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.99جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.01جنيه للشراء.

13.98جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

13.00جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

13.10جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.







