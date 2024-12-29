شكرا لقرائتكم خبر عن بيتا للتطوير العقاري تطلق أحدث مشروعاتها Beta Residence على مساحة 20 فدان بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات 5 مليار جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة بيتا للتطوير العقاري أحدث مشروعاتها بمدينة السادس من أكتوبر بفكر جديد وتصميمات فريدة تعتمد بشكل أساسي على الاطلالات على مسطحات خضراء خلابة تتخللها المسطحات المائية والشلالات، وذلك بوحدات متنوعة المساحات وبأسعار تنافسية.

وتكتب الشركة بمشروعها الأحدث Beta Residence قصة نجاح جديدة لشركة بيتا للتطوير العقاري والتي بدأت مشوارها في التطوير العقاري من 1993 بالاستثمار في المدن الجديدة مثل مدينة السادس من أكتوبر ومستقبل سيتي ونفذت مجموعة من المشروعات العقارية المميزة والمتكاملة التى ساهمت فى خلق حياة ورفع القيمة المضافة بالمدينة وجذب المزيد من الاستثمارات إليها .

وأعلن المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، خلال مؤتمر صحفى بحضور قيادات الشركة وشركاء النجاح من كبار المكاتب الاستشارية ووسائل الإعلام، تفاصيل مشروع " Beta Residence" الذي يتسم بموقع مميز على طريق الفيوم السياحي مباشرة والذى تتخطى حجم استثماراته 5 مليار جنيها.

وقال المهندس علاء فكري، أن بيتا للتطوير العقاري تحرص على التعاون مع مجموعة من الشركاء الذين يضيفون إلى الشركة ويساهمون في خلق مجتمعات مميزة ذات تصميمات فريدة وجودة عالية لذلك تعاونت مع مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات التصميم والتنفيذ وعلى رأسها شركة Okoplan الاستشاري العام للمشروع و Mito Consult لأعمال الشبكات والبنية التحتية لتقديم منتج مميز ومبتكر يحقق قيمة مضافة للسوق أسوة بمختلف المشروعات التي نفذتها شركة بيتا للتطوير العقاري على مدار أكثر من 30 عاماً.

وتابع المهندس علاء فكري أن المشروع الجديد يتواكب مع الهوية والفكر الجديد للشركة حيث تم تغييرعلامتها التجارية من بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية الى بيتا للتطويرالعقاري وذلك لتفعيل خطتها الإستراتيجية الجديدة التى ترتكز على تقديم رؤى متطورة ومبتكرة للسوق العقاري المصري .

وأضاف أن كومباوند " Beta Residence " يقع علي مساحة 20 فداناً ، وتصميمات المشروع تعتمد في الأساس على خلق فكرة وروح لمجتمع متجانس ولذلك تم تصميم المكونات الجمالية للمشروع من لاندسكيب، طرق للمشاه، ومسطحات مائية مستوحاة من أنماط دول البحر الأبيض المتوسط وتم الاهتمام بها بعناية في مرحلة التصميم، وانتهت فيما بعد بتصميم العمارات والوحدات السكنية وهو مغاير للمعتاد في السوق العقاري.

ويتمتع " Beta Residence" بخدمات مميزة من ممشي كبير للمشاة " Spine " يمتد عبر المشروع بأكمله ابتداءا من البوابة الرئيسية ويوفر إطلالة على النادي الاجتماعي والمسطحات الخضراء وأماكن الجلوس، وكان هذا من المكونات الرئيسية للمشروع عند تصميمه وهو خلق ممرات للمشى والاستمتاع بالطبيعة بعيدا عن الطرق الخاصة بالسيارات والذي يعكس تبنى أعلى معايير الإستدامة والحرص على البيئة والحياة الصحية.

كما يقدم المشروع منطقة ترفيهية تشمل نادي بيتا الرياضي، الجيم الرياضي، حمام سباحة، شلالات، ومناطق للجلوس وسط الطبيعة والمساحات المفتوحة، بالإضافة للمنطقة تجارية ومنطقة ألعاب للأطفال ونقاط شحن للسيارات.

ويقدم Beta Residence 770 وحدة بمداخل فاخرة بارتفاع مزدوج، وشقق بغرفتين وثلاث غرف نوم بمساحات من 90 إلى 220 متر مربع بنصف تشطيب. وتطرح الشركة المشروع بعروض خاصة بمرحلة الطرح الأول بمقدم حجز يبدأ من 5% من قيمة الوحدة وفترات سداد تصل إلى 8 سنوات وتسليم خلال 4 سنوات. وتقدم شركة بيتا للتطوير العقاري بمشروع Beta Residence تصميم يوفر رؤية مفتوحة ومميزة لأكبر نسبة من الوحدات على المساحات الواسعة، والمسطحات الخضراء، وتتمتع وحدات الطابق الأرضى بحدائق خاصة ، كما يوجد جراج تحت الأرض للوحدات.

ونفذت شركة بيتا للتطوير العقاري على مدار أكثر من 30عاماً مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المميزة بشرق وغرب القاهرة و التى تنوعت بين السكني والإداري والتجاري وكذلك الرياضي، ومثلت تلك المشروعات قصص نجاح فى تقديم منتج متكامل بأعلى مستوي من الجودة وخدمة ما بعد البيع، ويستمتع بمشروعات وخدمات شركة بيتا للتطوير العقاري حتى الآن أكثر من 25 ألف نسمة.

وقامت شركة بيتا للتطوير العقاري بتسليم وتشغيل 10مشروعات سكنية وتجارية ورياضية بشرق وغرب القاهرة و الآن تبدأ تنفيذ مشروعها الحادي عشر Beta Residence.

ورفعت شركة بيتا للتطوير العقاري منذ إنطلاقها شعار المصداقية والجودة والإلتزام لاهتمامها بأدق التفاصيل وتحرص على تسليم المشروعات قبل المواعيد المحددة وبمواصفات تفوق المتعاقد عليه .