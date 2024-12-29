شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 29-12-2024.. عيار 18يسجل 244 درهما والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 في الإمارات حيث سجل عيار 24 نحو 317.50 درهم وسجل عيار 21 مبلغ 284.75 درهم.



تشهد أسعار معدن الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم انخفاضا، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جنباً إلى جنب مع هدوء الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد آمال انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24 يسجل 317.50 درهم

عيار 22 يسجل 294 درهم

عيار 21 يسجل 284.75 درهم

عيار 18 يسجل 244 درهم

عيار 14 يسجل 187.75 درهم

عيار 12 يسجل 161 درهم

الاونصة يسجل 9875.25 درهم

الجنيه الذهب يسجل 2278 درهم

الأونصة بالدولار سجل 2620 دولار

وإلى جانب ذلك، أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



