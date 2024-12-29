شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض اليوم الواحد فى الجمالية بخصومات على السلع الغذائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات معرض سوق اليوم الواحد اليوم الأحد أمام مركز شباب الجمالية بالقاهرة الفاطمية، والذي يجري تنظيمه من قبل غرفة القاهرة التجارية بهدف مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطنين، في ظل توجيهات الحكومة بضبط الأسواق.

يشمل المعرض عددا من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة في ظل حرص الحكومة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية، ومنها (الزيت، السكر، الأرز، المسلي، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان) بالإضافة إلى (اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه) بتخفيضات وملموسة، حيث تُوفر السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحلات والأسواق الحرة.

ويأتي إقامة سوق اليوم الواحد في عدد من المحافظات والمدن المختلفة، تأتي من أجل توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، وزيادة المعروض ضمن خطة الغرفة التجارية.

السكر يباع بأقل من سعره في السوق التقليدي بنحو 30% حيث يباع بـ 30 جنيها مقارنة بـ 35 جنيهًا في السوق الحر، ويتراوح سعر الأرز بين 23 و 28 جنيهًا (حسب نسبة الكسر)، والدقيق الكيلو بسعر 17 جنيهًا، واللحوم السودانية الكيلو يبدأ من بسعر 275 جنيهًا، والدواجن البرازيلية أو المحلية بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد للفرخة المجمدة، وأسعار الزيوت: زيت الخليط عبوة 800 مللي: 50 جنيهًا، وعبوة 900 مللي: 57 جنيهًا، وعبوة 1 لتر: 64 جنيهًا.