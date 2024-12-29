شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لضبط وصلات المياه الخلسة بالنوبارية الجديدة.. واستكمال أعمال التجميل بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت لجنة الخلسة بجهاز مدينة النوبارية الجديدة، حملة لضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات، بتوجيهات من المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز المدينة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على وصول خدمة المياه إلى مستحقيها بالطرق التي تحافظ على المرافق العامة، وتضمن تقديم الخدمة بأفضل صورة ممكنة، وكذا استيداء حق الدولة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن ضبط حالات توصيل خلسة بدون عدادات، مما يُعد تعديًا صريحًا على المرافق العامة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الحالات، ومنها تحرير المحاضر وتحويل المخالفين للجهات المختصة.

وأكد المهندس أشرف السماليجي، أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة المخالفات التي تهدر الموارد العامة وتضر بحقوق المواطنين الملتزمين، ودعا جميع سكان المدينة إلى الإبلاغ عن أي تعديات أو توصيلات غير قانونية للحفاظ على مرافق المدينة، وضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

وفي سياق آخر، قامت إدارة التجميل والزراعة بجهاز مدينة النوبارية الجديدة، بتنفيذ أعمال تطوير مكثفة في مدخل المنطقة السكنية على الطريق الصحراوي والمنطقة المحيطة بالميدان، والجدارية عند مدخل المدينة.

وتضمنت أعمال التطوير زراعة الحوليات والشجيرات والمغطيات التي تسهم بشكل فعّال في تقليل التأثير الحراري وتحسين المظهر الجمالي للمدينة، كما تم تركيب منظومة ري تهدف إلى الحفاظ على المياه وتقليل الفاقد، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

ووجّه المهندس أشرف السماليجي، إدارة الزراعة بمواصلة إجراء أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء بالمدينة، لضمان استمرارية الحفاظ على رونقها وجمالها، كما شدد على نشر فرق النظافة فى مختلف أنحاء المدينة للحفاظ على نظافة المسطحات وتوفير بيئة حضارية متكاملة.