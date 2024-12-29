شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 29-12-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:27 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 29-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.89جنيه للشراء. 13.97جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 13.99جنيه للشراء. 13.96جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 13.01جنيه للشراء. 13.98جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 13.00جنيه للشراء. 13.97جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 13.10جنيه للشراء. 13.97جنيه للبيع.

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