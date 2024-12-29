شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأحد 29 -12-2024.. حديد عز بـ38800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم، علي نفس سعره خلال الشهر الجاري لدي الشركات والموزعين.

واستقر سعر الحديد اليوم الأحد 29 -12-2024 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38500 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم الاحد 29 ديسمبر 2024

سعر حديد عز 38800 جنيه.

سعر حديد بشاي 38600 جنيه.

سعر حديد المصريين 38500 جنيه.

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .

يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات او الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية.