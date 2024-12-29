شكرا لقرائتكم خبر عن 6330 رسالة غذائية مصدرة والطماطم والموالح تتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 49 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 21 – 27 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 58 زيارة، وأصدرت الإدارة 2394 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1230 شركة مصدرة.

كما تم حضور اجتماع لجنة النباتات الطبية والعطرية بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لمناقشة أهم المستجدات ونتائج البعثة التفتيشية من الاتحاد الأوروبي على قطاع النباتات الطبية والعطرية في مصر.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 6330 رسالة بنحو 227 ألف طن لعدد 1685 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 630 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الطماطم قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 10 آلاف طن، تليها البطاطا الحلوة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 48 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنف بنحو 77 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان والإمارات وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 172 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1410 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1400 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 800 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1700 رسالة بنحو 397 ألف طن لعدد 820 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 205 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول عريض، من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها رومانيا، بلغاريا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 485 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 365 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 315 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 54 منتجًا و16 شركة و 1 مصنع ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 413 منتج جديد، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 5 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 23 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وتم تسجيل 2 منشأة غذائية لتداول الأرز .

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 52 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 31 شكوى وجاري فحص 21 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 554 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، أسيوط، مرسى مطروح، القاهرة والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 36 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، الغردقة، سوهاج، القليوبية، البحيرة، الاسكندرية، المنوفية، أسيوط، الغربية، قنا و السويس.

وتم تسجيل 1254 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 690 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 489 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الاسكندرية، الشرقية، البحيرة، البحر الأحمر، الغربية، المنيا، المنوفية، السويس، سوهاج والقاهرة.

وتم تسجيل 10 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 916 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، دمياط، قنا، المنوفية، القليوبية، الفيوم، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 63 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية وأسوان .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 12 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظتي القاهرة والغربية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 468 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 69 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.



وأصدرت الإدارة 32 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 8 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية والقاهرة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 9 زيارات رقابية على مراكب سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 28 حملة تفتيشية موسعة على 210 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن رنجة مدممة، 200 كجم أجبان بها أعفان وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتم تنفيذ 10 قرارات للنيابة العامة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـنصف طن، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 27 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 177 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، أجا، دكرنس، بنى عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 12 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (سوهاج الجديدة، طهطا)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ 3 حملات تفتيشية على عدد 12 منشأة غذائية في مناطق (حي شرق، أخميم) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 5 حملات تفتيشية على 110 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان، مدينة بلبيس، مدينة القرين ومدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية حيث تم المرور على 8 منشآت غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ 3 حملات مكبرة بالاشتراك مع (حي وسط، شرطة المرافق، مديرية الطب البيطري، الأمن الصناعي، جهاز حماية المستهلك، التفتيش الصيدلي، مديرية التموين، جهاز شؤون البيئة)، حيث تم المرور على ١٥ منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي (دواجن، مخلل، جبن)، وتم تحرير 2 محضر عدم توافر اشتراطات سلامة الغذاء، كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات.