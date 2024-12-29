شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 29-12-2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 29 -12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، وفق أحدث تحديث للبنوك اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 29-12-2024 بداية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.2 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.6 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.



