شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 37026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13192 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 8218 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 11289 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3082 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا بالم هيلز للتعمير، ومستشفى كليوباترا عدد 330 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 152 سهمًا، واشترت إدارة شركتا بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبالم هيلز للتعمير عدد 1600 سهم، 8 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر للفنادق، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 353.1 ألف سهم، 3300 سهم، 250 ألف سهم، على الترتيب، فيما باع مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة عدد 23.6 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 180 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الكابلات الكهربائية المصرية عدد 332 مليون سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء مجموعة مرتبطة باسم مشارق للاستثمار العقاري عدد 332 مليون سهم بسعر 2.7 جنيه بقيمة إجمالية 896.4 مليون جنيه، من المجموعة المرتبطة أيضًا شركة وادي للاستشارات، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، بيع المساهم أحمد البستاني عبد الفتاح سليمان عدد 3.8 مليون سهم بسعر 1.96 جنيه بقيمة إجمالية 7.448 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 9.5% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، موافقة الجمعية العامة العادية على انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات ويضم كل من أحمد الوكيل، وسيف صفوان ثابت، وشقيقتيه هبة ومريم، ومشغل بن محمد الدغيم، ومحمد سعيد سلطان، ومحمود حسن عبد الوهاب، وخالد علي، وحاتم منتصر.

في سياق آخر أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقدًا من 103.8 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، بزيادة قدرها 96.2 مليون جنيه، وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة على إصدار عدد 192.3 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم الواحد، وكذلك موافقة المجلس على المشاركة في شركة بالسعودية بهدف تحقيق التوسعات الاستراتيجية وفي مجال الاستثمار العقاري.

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تحقيق مبيعات بلغت 42.7 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر عام 2024، وبدأت الشركة بشحن أول شحنة تصديرية للخارج، وجاري تحميل المنتجات التصديرية في ديسمبر 2024 ووصل إجمالي الشحنات التصديرية إلى 150 ألف طن بواقع 3 شحنات تصديرية، وتم عمل خطة للإنتاج واستطلاع طلبات الإنتاج والجودة للبدء في تنفيذ إنتاج الشحنات المستقبلية الأخرى.