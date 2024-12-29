شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى مصر اليوم الأحد 29-12- 2024.. كيلو البطاطس بـ4.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضار في مصر اليوم الأحد 29-12-2024، والتي شهدت تباين بين أسعار الخضروات مع توافر المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

واستقر متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة ليسجل من 4.5 إلى 12.5 جنيها، واستقر متوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو ، وسعر كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيها.

وسجل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وسعر كيلو البصل الأبيض من 8 إلى 15 واستقر سعر كيلو البصل الأحمر من 9 إلى 11.5 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراجع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء إلى ما بين 5 إلى 10 جنيهات، وتراجع سعر كيلو الجزر ليسجل من 3 إلى 6 جنيهات وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 5 إلى 8 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 10 جنيها بالجملة.