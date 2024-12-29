شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «نبع الصحة» يوصي بدمج «الأنوار الطبية» في الشركة والان نبدء بالتفاصيل
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قرر مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية في اجتماعه أمس، رفع توصية للجمعية العامة غير العادية بدمج شركة الأنوار الطبية -شركة ذات شخص واحد وذات المسؤلية المحدودة- في شركة نبع الصحة للخدمات الطبية والتي بدورها تملك نسبة 100% من شركة الأنوار الطبية.
مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية