شكرا لقرائتكم خبر عن «غذاء السلطان» توصي بشراء 1% من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

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وأفادت بأن عدد الأسهم المقرر شرائها 32000 سهم عادي، تمول من الموارد الذاتية للشركة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً.

وشددت على ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة، اليوم، بالتمرير بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على شراء نسبة قدرها (1%) كحد أقصى من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن ذلك بغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين ورهنها وبيعها بحسب الحاجة، وقيامها بالمبادلة مقابل عمليات الاستحواذ وذلك بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية وتداول والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.وأوضحت أن الاحتفاظ بها كأسهم خزينة ضمن برنامج أسهم الموظفين ورهنها وبيعها بحسب الحاجة، وقيامها بالمبادلة مقابل عمليات الاستحواذ وذلك بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية وتداول والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.وأفادت بأن عدد الأسهم المقرر شرائها 32000 سهم عادي، تمول من الموارد الذاتية للشركة.وأشارت إلى أنه لا يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً.وشددت على ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة