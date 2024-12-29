شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: تحقيق التشغيل التجاري لمشروع «سيرداريا» في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أكوا باور، الخميس الماضي، إفادة شركة مشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة باستلام شهادة التشغيل التجاري لكامل قدرة المحطة الإنتاجية 1,500 ميجاواط لتحقق التشغيل لكامل قدرتها الانتاجية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة أكوا باور في شركة مشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة الواقعة في في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا بدولة أوزبكستان 51%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال عام 2025.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة أكوا باور في شركة مشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة الواقعة في في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا بدولة أوزبكستان 51%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال عام 2025.