الاقتصاد

«أكوا باور»: تحقيق التشغيل التجاري لمشروع «سيرداريا» في أوزبكستان

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: تحقيق التشغيل التجاري لمشروع «سيرداريا» في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أكوا باور، الخميس الماضي، إفادة شركة مشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة باستلام شهادة التشغيل التجاري لكامل قدرة المحطة الإنتاجية 1,500 ميجاواط لتحقق التشغيل لكامل قدرتها الانتاجية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تبلغ حصة أكوا باور في شركة مشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة الواقعة في في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا بدولة أوزبكستان 51%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال عام 2025.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا