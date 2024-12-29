شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.. سعر جرام الذهب عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

بعد تسجيل انخفاض لمدة أسبوعين متتاليين في البورصة العالمية، ننشر سعر الذهب الأحد 29-12-2024 في مصر ثبات ملحوظ بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3735 جنيهًا للجرام وقت نشر هذه السطور، وسط حالة من الهدوء في سعر الذهب بمصر مع أجازة البورصة.

سعر الذهب الأحد 29-12-2024

عيار 24 يسجل 4269 جنيها.

عيار 21 يسجل 3735 جنيها.

عيار 18 يسجل 3201 جنيها.

الجنيه الذهب 29880 جنيهًا.

توقعات أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات أول أمس الجمعة بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريباً يأتي هذا في ظل ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمي بسبب موسم العطلات واقتراب نهاية العام.

يستمر سعر الذهب المحلي في التحركات العرضية في نطاقات محددة وذلك في ظل ضعف تحركات الذهب في السوق العالمي بسبب فترة العطلات على مستوى العالم، أيضاً استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ساعد على التحركات العرضية للذهب.

وصل سعر الذهب العالمي إلى المتوسط المتحرك 50 يوم عند 2640 دولار للأونصة ليفشل في اختراق هذا المستوى بسبب ضعف زخم التداول ليعود إلى التراجع، ليقبل على تسجيل المزيد من التذبذب على المستوى الأسبوعي.

أما عن السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم فوق المستوى 3735 جنيه للجرام وذلك بعد أن شهد تراجع خلال تداولات الأسبوع ليقبل على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن بشكل عام يظل التذبذب هو المسيطر على تداولات الذهب المحلي.