شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 29-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:30 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 29-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.90جنيه للشراء. 13.97جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 13.01جنيه للشراء. 13.97جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 13.01جنيه للشراء. 13.99جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 13.00جنيه للشراء. 14.02جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 13.10جنيه للشراء. 13.97جنيه للبيع.



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