شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى المشروعات": تطور ملحوظ بأداء الإسكان لتفعيل قانون المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجود تطور ملحوظ فى استجابة وزارة الإسكان لطلبات المستثمرين وسرعة البت بها، وتعظيم دور مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين، وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتدريب للقائمين على المنظومة.

وأشاد علاء السقطى رئيس الاتحاد على هامش لقاءه بشريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعه بعدد من المستثمرين بجهود وزارة الإسكان فى تفعيل قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناخ استثمارى مناسب لضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسبة كبيرة من المناقصات والفرص المتاحة.

واضاف السقطى، أن قطاع الإسكان والتشييد والبناء يلعب دورا كبيرا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وساهم فى تنمية القطاع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.

وأوضح السقطى، أن المجتمع المدنى الاقتصادى سواء كان اتحادات أو جمعيات على استعداد دائما على التعاون الفعال مع الحكومة والقيام بدورهم الرئيس كشركاء فى التنمية المحلية.