شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 28-12-2024 مع إجازة البورصة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 28-12-2024 حيث سجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 109.300 ليرة ، سعر الذهب عيار 22 سجل 100.200 ليرة ، ويعد سعر الذهب في سوريا من المؤشرات الاقتصادية التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سوريا تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى سوريا كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 سجل 109.300 ليرة

سعر الذهب عيار 22 سجل 100.200 ليرة

سعر الذهب عيار 21سجل 956.000 ليرة

سعر الذهب عيار 18سجل 820.000 ليرة

سعر الذهب عيار 14سجل 637.000 ليرة