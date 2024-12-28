شكرا لقرائتكم خبر عن حساب التوفير 2025 فى بنك مصر.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث المواطن عن تنمية مدخراته عبر المنتجات البنكية المخالفة، ويقدم بنك مصر منتج حساب التوفير بعدة شروط محددة.

وعن طريق حسابات التوفير بالعملة المحلية من بنك مصر، يمكن الادخار والحصول على عائد بالإضافة إلى إجراء المعاملات المصرفية اليومية.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 3000 جنيه ويمكن اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

ويتم إجراء الاستعلام عن الحسابات من خلال خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة وإتاحة شراء شهادات الادخار خصماً من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.