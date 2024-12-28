شكرا لقرائتكم خبر عن 74.17 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن 1% عند التسوية، محققة مكاسب أسبوعية، وسط تداولات ضعيفة قبل نهاية العام، مدعومة بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أي بنسبة 1.2%، لتبلغ 74.17 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أي بنسبة 1.4%، إلى 70.60 دولار، ليصعد الخامان بنسبة 1.4 %خلال الأسبوع وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في البلاد هبطت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر الجاري، مع ارتفاع استهلاك المصافي، وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.

وتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين قدرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع انخفاضا قدره 3.2 مليون برميل، بالتزامن مع زيادة التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني، والطلب على النفط، بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الصيني في عامي 2024-2025.